15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Кажется, он скрывает некоторые проблемы». Агасси — о физическом состоянии Джоковича

«Кажется, он скрывает некоторые проблемы». Агасси — о физическом состоянии Джоковича
Комментарии

Победитель восьми турниров серии «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, капитан сборной мира на Кубке Лэйвера Андре Агасси поделился мнением о физическом состоянии 39-летнего серба Новака Джоковича, отметив, что оно всё чаще сказывается на результатах теннисиста.

«Не стоит забывать, что Джоковичу уже 39 лет. Несмотря на то, что он тщательно следит за собой, с каждым годом его физическое состояние ухудшается. На протяжении всей карьеры я видел, как Новак часто жаловался на своё тело, но при этом создавалось ощущение, что он играет с огнём. Теперь же кажется, что он скрывает некоторые проблемы. Вижу, как он слишком рано пытается угадать направление удара соперника, действует осторожнее и тщательно выбирает моменты, когда стоит тратить силы. В долгосрочной перспективе это не сработает», – приводит слова Агасси Punto De Break.

Материалы по теме
«Его мог бы обыграть только Сафин». Синнер феноменально разнёс Джоковича и вызвал восторг
«Его мог бы обыграть только Сафин». Синнер феноменально разнёс Джоковича и вызвал восторг
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android