«Кажется, он скрывает некоторые проблемы». Агасси — о физическом состоянии Джоковича

Победитель восьми турниров серии «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, капитан сборной мира на Кубке Лэйвера Андре Агасси поделился мнением о физическом состоянии 39-летнего серба Новака Джоковича, отметив, что оно всё чаще сказывается на результатах теннисиста.

«Не стоит забывать, что Джоковичу уже 39 лет. Несмотря на то, что он тщательно следит за собой, с каждым годом его физическое состояние ухудшается. На протяжении всей карьеры я видел, как Новак часто жаловался на своё тело, но при этом создавалось ощущение, что он играет с огнём. Теперь же кажется, что он скрывает некоторые проблемы. Вижу, как он слишком рано пытается угадать направление удара соперника, действует осторожнее и тщательно выбирает моменты, когда стоит тратить силы. В долгосрочной перспективе это не сработает», – приводит слова Агасси Punto De Break.