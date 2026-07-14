Алькарас пропустит «Мастерс» в Канаде, но планирует вернуться в Цинциннати – источник

Третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас не выступит на «Мастерсе» в Монреале, поскольку продолжает восстановление после травмы, сообщает La Verdad.

Медицинское разрешение на возобновление полноценных тренировок ожидается на этой неделе. Доктор Анхель Руис-Которро осмотрел Алькараса в пятницу в Барселоне и подтвердил положительную динамику.

Целевой турнир для возвращения — «Мастерс» в Цинциннати, который стартует 13 августа. Алькарас рассматривает этот турнир как возможность набрать соревновательный ритм, чтобы повысить свои шансы на US Open, который начнётся сразу после него.

На данный момент Алькарас проводит тренировки на корте с увеличивающейся нагрузкой под наблюдением врачей. Решение о возвращении будет принято после проверки реакции запястья на максимальные нагрузки.

Напомним, Карлос не играет с 14 апреля — на турнире в Барселоне он получил серьёзную травму правого запястья. Из-за неё испанец был вынужден сняться с турнира ATP-500 в Барселоне, пропустил «Мастерсы» в Мадриде и Риме, а также не смог выступить на «Ролан Гаррос» — 2026 и Уимблдоне-2026.