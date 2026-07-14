Елена Приданкина вышла во второй круг турнира WTA-250 в Яссах

201-я ракетка мира российская теннисистка Елена Приданкина вышла во второй круг турнира WTA-250 в румынских Яссах, обыграв хозяйку кортов Мирьям Булгару (248-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:1.

Теннисистки провели на корте 1 час 25 минут. За время матча Елена Приданкина не выполнила подач навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смогла реализовать пять брейк-пойнтов из семи. Мирьям Булгару сделала в игре два эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести.

Во втором круге турнира в Яссах Елена Приданкина сыграет с победительницей встречи Александра Олейникова (Украина) – Ипек Оз (Турция).