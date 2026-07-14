15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мирьям Булгару — Елена Приданкина, результат матча 14 июля 2026, счет 0:2, 1-й круг WTA-250 Яссы

Елена Приданкина вышла во второй круг турнира WTA-250 в Яссах
Комментарии

201-я ракетка мира российская теннисистка Елена Приданкина вышла во второй круг турнира WTA-250 в румынских Яссах, обыграв хозяйку кортов Мирьям Булгару (248-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:1.

Яссы. 1-й круг
14 июля 2026, вторник. 16:30 МСК
Мирьям Булгару
248
Румыния
Мирьям Булгару
М. Булгару
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		1
7 		6
         
Елена Приданкина
201
Россия
Елена Приданкина
Е. Приданкина

Теннисистки провели на корте 1 час 25 минут. За время матча Елена Приданкина не выполнила подач навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смогла реализовать пять брейк-пойнтов из семи. Мирьям Булгару сделала в игре два эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести.

Во втором круге турнира в Яссах Елена Приданкина сыграет с победительницей встречи Александра Олейникова (Украина) – Ипек Оз (Турция).

Сетка турнира в Яссах
Календарь турнира в Яссах
Материалы по теме
Мирра после Уимблдона может выбыть из топ-5 и отдать лидерство в Гонке. Но не одновременно
Мирра после Уимблдона может выбыть из топ-5 и отдать лидерство в Гонке. Но не одновременно
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android