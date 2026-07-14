Елена Приданкина вышла во второй круг турнира WTA-250 в Яссах
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201-я ракетка мира российская теннисистка Елена Приданкина вышла во второй круг турнира WTA-250 в румынских Яссах, обыграв хозяйку кортов Мирьям Булгару (248-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:1.
Яссы. 1-й круг
14 июля 2026, вторник. 16:30 МСК
248
Мирьям Булгару
М. Булгару
Окончен
0 : 2
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201
Елена Приданкина
Е. Приданкина
Теннисистки провели на корте 1 час 25 минут. За время матча Елена Приданкина не выполнила подач навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смогла реализовать пять брейк-пойнтов из семи. Мирьям Булгару сделала в игре два эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести.
Во втором круге турнира в Яссах Елена Приданкина сыграет с победительницей встречи Александра Олейникова (Украина) – Ипек Оз (Турция).
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