Документальный фильм о Новаке Джоковиче выйдет 20 августа на Amazon Prime

Документальный фильм о 24-кратном победителе турниров «Большого шлема» сербском теннисисте Новаке Джоковиче выйдет 20 августа 2026 года на стриминговой платформе Amazon Prime. Фильм получил название: «Новак Джокович: волк среди зимы».

Документальная лента расскажет о детстве Джоковича в охваченной войной Сербии, финансовые трудности, через которые прошла его семья ради развития его карьеры, а также то, как он ворвался в мировой теннис, оказавшись в тени противостояния Роджера Федерера и Рафаэля Надаля.

«Теннис дал мне очень многое, но самые важные битвы происходили не только на корте. Этот документальный фильм — о моментах, которых люди не видели: сомнениях, жертвах и постоянной работе над собой, чтобы стать человеком, которого многие до сих пор не знают. Моё путешествие было невероятным, но оно ещё далеко не закончено», — приводит слова Джоковича пресс-служба Amazon Prime.

Также в фильме будут продемонстрированы эксклюзивные кадры из-за кулис крупнейших турниров, тренировочного процесса и семейной жизни серба. В фильме приняли участие Елена Джокович, Рафаэль Надаль, Андре Агасси, Пит Сампрас, Борис Беккер, Джим Курье и другие теннисисты.

Режиссёром ленты стал Джейсон Хейр, который является автором нашумевшего сериала о баскетболисте Майкле Джордане и клубе «Чикаго Буллз» — «Последний танец».