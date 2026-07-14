«Ей будет непросто». Пётр Возняцки — о Майе Хвалиньской

Отец победительницы Australian Open — 2018 датчанки Каролины Возняцки и тренер по теннису Пётр Возняцки высказался о пути представительницы Польши Майи Хвалиньски (22-я строчка рейтинга) в теннисном туре.

«Ей будет непросто, но считаю, что благодаря теннису, который она показывает, у неё есть большой шанс закрепиться в мировой элите и стабилизировать форму», — приводит слова Возняцки Polsat Sport.

Напомним, на «Ролан Гаррос» — 2026 Майя Хвалиньска прошла путь от квалификации до финала турнира, в котором уступила россиянке Мирре Андреевой, и поднялась на 117 строчек в мировом рейтинге WTA. Однако на Уимблдоне-2026 Хвалиньска проиграла в первом же круге представительнице Таиланда Мананчэйе Савангкаев, занимающей 164-ю строчку рейтинга.