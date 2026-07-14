Баутиста-Агут назвал самых сложных соперников в карьере

Экс восьмая ракетка мира испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут назвал самых сложных соперников в своей карьере, отметив, что тяжелее всего ему было играть с соотечественником Рафаэлем Надалем на «Ролан Гаррос».

«Наверное, Рафа на «Ролан Гаррос» (улыбается). Его вращения, мощь ударов — мяч буквально врезался в ракетку. Если не попадал по нему идеально, срезал удар, потому что вращение было невероятным. Его мощь и интенсивность были по-своему уникальны.

У Новака меня больше всего поражали его бэкхенд, как он покрывал корт и закрывал свободные зоны. У Роджера — скорость, умение предугадывать развитие розыгрыша и разнообразие игры.

Я застал золотую эпоху тенниса — с высочайшим уровнем игры и невероятно сильной первой десяткой. Турнирные сетки почти никогда не становились легче, это были по-настоящему прекрасные годы», — приводит слова Баутиста-Агута пресс-служба АТР.

38-летний Баутиста-Агут заявил о завершении карьеры 13 июля после участия в выставочном матче в Испании.