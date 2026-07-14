Алина Корнеева вышла во второй круг турнира WTA-250 в Афинах

Российская теннисистка Алина Корнеева (90-я строчка рейтинга) выиграла в первом круге хардового турнира категории WTA-250 у представительницы Японии Аои Ито (246-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:1. Теннисистки провели на корте 54 минуты.

Во время матча Корнеева смогла один раз подать навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 7 брейк-пойнтов из 10. Ито не удалось сделать ни одного эйса, также японка допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из двух заработанных.

Соперница Алины во втором круге турнира определится в матче между представительницей Узбекистана Марией Тимофеевой (79-й номер рейтинга) и американкой Энн Ли (31-я строчка рейтинга).