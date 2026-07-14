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Стефанос Циципас – Игнасио Бусе, результат матча 14 июля 2026, счёт: 2:0, 1-й круг Гштаада

Стефанос Циципас прошёл во второй круг турнира в Гштааде
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Греческий теннисист Стефанос Циципас (85-й номер рейтинга) вышел во второй круг грунтового турнира категории ATP-250 в Гштааде, Швейцария, обыграв представителя Перу Игнасио Бусе (33-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:4. Теннисисты сыграли матч за 1 час 36 минут.

Гштаад. 1-й круг
14 июля 2026, вторник. 16:55 МСК
Стефанос Циципас
85
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Игнасио Бусе
33
Перу
Игнасио Бусе
И. Бусе

Во время встречи Стефанос Циципас смог шесть раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 10. Игнасио Бусе сделал два эйса, допустил три двойные ошибки и смог реализовать единственный брейк-пойнт.

Во втором круге турнира Стефанос Циципас встретится с швейцарцем Жеромом Кимом, занимающим 186-ю строчку рейтинга.

Турнирная сетка Гштаада
Турнирная сетка Гштаада
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