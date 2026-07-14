Стефанос Циципас прошёл во второй круг турнира в Гштааде

Греческий теннисист Стефанос Циципас (85-й номер рейтинга) вышел во второй круг грунтового турнира категории ATP-250 в Гштааде, Швейцария, обыграв представителя Перу Игнасио Бусе (33-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:4. Теннисисты сыграли матч за 1 час 36 минут.

Во время встречи Стефанос Циципас смог шесть раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 10. Игнасио Бусе сделал два эйса, допустил три двойные ошибки и смог реализовать единственный брейк-пойнт.

Во втором круге турнира Стефанос Циципас встретится с швейцарцем Жеромом Кимом, занимающим 186-ю строчку рейтинга.