Стефанос Циципас прошёл во второй круг турнира в Гштааде
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Греческий теннисист Стефанос Циципас (85-й номер рейтинга) вышел во второй круг грунтового турнира категории ATP-250 в Гштааде, Швейцария, обыграв представителя Перу Игнасио Бусе (33-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:4. Теннисисты сыграли матч за 1 час 36 минут.
Гштаад. 1-й круг
14 июля 2026, вторник. 16:55 МСК
85
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|6
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|4
33
Игнасио Бусе
И. Бусе
Во время встречи Стефанос Циципас смог шесть раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 10. Игнасио Бусе сделал два эйса, допустил три двойные ошибки и смог реализовать единственный брейк-пойнт.
Во втором круге турнира Стефанос Циципас встретится с швейцарцем Жеромом Кимом, занимающим 186-ю строчку рейтинга.
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