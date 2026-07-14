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Барбора Крейчикова – Виктория Томова, результат матча 14 июля 2026, счёт: 2:0, 1-й круг турнира WTA-250 в Афинах

Барбора Крейчикова смогла выйти во второй круг турнира WTA-250 в Афинах
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Чешская теннисистка Барбора Крейчикова (32-я строчка рейтинга) выиграла в первом круге хардового турнира категории WTA-250 в Афинах, Греция, у представительницы Болгарии Виктории Томовой (207-я строчка рейтинга) со счётом 6:3, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 20 минут.

Афины. 1-й круг
14 июля 2026, вторник. 17:40 МСК
Барбора Крейчикова
32
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Виктория Томова
207
Болгария
Виктория Томова
В. Томова

Во время матча Крейчикова три раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 14. Томова не смогла сделать ни одного эйса, допустив при этом пять двойных ошибок и реализовав четыре брейк-пойнта из восьми заработанных.

Соперница Крейчиковой в следующем круге определится в матче между француженкой Кароль Монне (205-я строчка рейтинга) и швейцаркой Ребекой Масаровой (166-й номер рейтинга).

Турнирная сетка WTA-250 в Афинах
Календарь WTA-250 в Афинах
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