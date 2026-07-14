Барбора Крейчикова смогла выйти во второй круг турнира WTA-250 в Афинах

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова (32-я строчка рейтинга) выиграла в первом круге хардового турнира категории WTA-250 в Афинах, Греция, у представительницы Болгарии Виктории Томовой (207-я строчка рейтинга) со счётом 6:3, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 20 минут.

Во время матча Крейчикова три раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 14. Томова не смогла сделать ни одного эйса, допустив при этом пять двойных ошибок и реализовав четыре брейк-пойнта из восьми заработанных.

Соперница Крейчиковой в следующем круге определится в матче между француженкой Кароль Монне (205-я строчка рейтинга) и швейцаркой Ребекой Масаровой (166-й номер рейтинга).