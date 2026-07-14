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Паула Бадоса — Ангелина Калинина, результат матча 14 июля 2026, счет 2:0, 1-й круг WTA-250 Яссы

Паула Бадоса пробилась во второй круг турнира в Яссах, где сыграет с Ибрагимовой
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115-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса вышла во второй круг турнира WTA-250 в Яссах, Румыния, обыграв в стартовом матче соревнований украинку Ангелину Калинину (59-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:1.

Яссы. 1-й круг
14 июля 2026, вторник. 18:15 МСК
Паула Бадоса
115
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		1
         
Ангелина Калинина
59
Украина
Ангелина Калинина
А. Калинина

Теннисистки провели на корте 1 час 30 минут. За время матча Паула Бадоса выполнила одну подачу навылет, допустив при этом четыре двойные ошибки, а также смогла реализовать 6 брейк-пойнтов из 11. Ангелина Калинина сделала в игре два эйса, допустила семь двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из пяти в матче.

Во втором круге турнира в Яссах Паула Бадоса сыграет с российской теннисисткой Алевтиной Ибрагимовой.

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