Паула Бадоса пробилась во второй круг турнира в Яссах, где сыграет с Ибрагимовой
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115-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса вышла во второй круг турнира WTA-250 в Яссах, Румыния, обыграв в стартовом матче соревнований украинку Ангелину Калинину (59-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:1.
Яссы. 1-й круг
14 июля 2026, вторник. 18:15 МСК
115
Паула Бадоса
П. Бадоса
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
59
Ангелина Калинина
А. Калинина
Теннисистки провели на корте 1 час 30 минут. За время матча Паула Бадоса выполнила одну подачу навылет, допустив при этом четыре двойные ошибки, а также смогла реализовать 6 брейк-пойнтов из 11. Ангелина Калинина сделала в игре два эйса, допустила семь двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из пяти в матче.
Во втором круге турнира в Яссах Паула Бадоса сыграет с российской теннисисткой Алевтиной Ибрагимовой.
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