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«Всё решило желание бороться». Димитров — о выходе во второй круг турнира в Бостаде

«Всё решило желание бороться». Димитров — о выходе во второй круг турнира в Бостаде
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Бывшая третья, а ныне 146-я ракетка мира, болгарский теннисист Григор Димитров прокомментировал победу в матче первого круга над чехом Далибором Срвчиной на турнире в Бостаде, Швеция. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:5), 1:6, 6:4.

Бостад. 1-й круг
14 июля 2026, вторник. 13:50 МСК
Далибор Сврчина
114
Чехия
Далибор Сврчина
Д. Сврчина
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 5 		6 4
7 7 		1 6
         
Григор Димитров
146
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров

«Условия здесь кардинально отличаются от тех, к которым я привык. В моём возрасте мне требуется немного больше времени, чтобы адаптироваться, однако сегодня всё решило желание бороться. Не могу сказать, что показал свой лучший теннис, но соперник оказался невероятно сильным. Он очень быстро двигался по корту, часто использовал укороченные удары и смело атаковал. Поэтому мне пришлось полагаться на свой опыт и прибавлять именно в те моменты, когда это было действительно необходимо», – приводит слова Димитрова пресс-служба АТР.

Во втором круге турнира в Бостаде Димитров сыграет с португальским теннисистом Нуну Боржешем.

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