«Ты — наша гордость». Президент Филиппин — об Александре Эале
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Президент Филиппин Фердинанд Ромуальдес Маркос восхитился результатом филиппинской теннисистки Александры Эалы (28-я строчка рейтинга) на Уимблдоне-2026. В турнире она смогла дойти до четвёртого круга, где уступила итальянке Жасмин Паолини (15-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 6:4, 3:6.
Уимблдон (ж). 4-й круг
06 июля 2026, понедельник. 15:40 МСК
17
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|4
|6
|
|6
|3
32
Александра Эала
А. Эала
«Ты — гордость Филиппин. Гордимся не только твоими результатами, но и твоей элегантностью, с которой ты покоряешь теннис. Ты — воплощение лучших качеств филиппинцев! Поздравляем тебя, Александра! Филиппины любят тебя!» — сказал Маркос в прямом эфире RTVM.
Следующим соревнованием Эалы станет турнир категории ATP-500 в Вашингтоне, США.
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