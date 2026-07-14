«Ты — наша гордость». Президент Филиппин — об Александре Эале

Президент Филиппин Фердинанд Ромуальдес Маркос восхитился результатом филиппинской теннисистки Александры Эалы (28-я строчка рейтинга) на Уимблдоне-2026. В турнире она смогла дойти до четвёртого круга, где уступила итальянке Жасмин Паолини (15-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 6:4, 3:6.

«Ты — гордость Филиппин. Гордимся не только твоими результатами, но и твоей элегантностью, с которой ты покоряешь теннис. Ты — воплощение лучших качеств филиппинцев! Поздравляем тебя, Александра! Филиппины любят тебя!» — сказал Маркос в прямом эфире RTVM.

Следующим соревнованием Эалы станет турнир категории ATP-500 в Вашингтоне, США.