Турнир АТР-250, Бостад: результаты матчей 14 июля

Сегодня, 14 июля, в Бостаде, Швеция, продолжился розыгрыш грунтового турнира категории АТР-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами второго игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир АТР-250, Бостад (Швеция). Результаты матчей 14 июля (выборочно):

Николай Будков Кьер (Норвегия) – Андреа Пеллегрино (Италия, LD) –3:6, 2:6;

Себастьян Офнер (Австрия) – Тьяго Агусти Тиранте (Аргентина, 7) – 3:6, 4:6;

Далибор Срвачина (Сербия) – Григор Димитров (Болгария, WC) – 6:7 (5:7), 6:1, 4:6;

Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды, 6) – Таро Даниэл (Япония, Q) – 7:6 (7:0), 6:4;

Ян Хоински (Великобритания) – Николоз Басилашвили (Грузия) – 4:6, 6:7 (4:7);

Даниэль Альтмаейр (Германия) – Юго Гастон (Франция) – 6:2, 7:5;

Нуну Боржеш (Португалия, 5) – Моиз Куаме (Франция, WC) – 6:4, 6:2;

Макс Далин (Швеция, WC) – Себастьян Баэс (Аргентина, 8) – 6:4, 4:6, 6:1.