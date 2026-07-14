Панатта — о Синнере: его потенциал для дальнейшего прогресса неприлично велик

Победитель одного турнира «Большого шлема» бывший итальянский теннисист Адриано Панатта высказался о будущем соотечественника Янника Синнера после его победы на Уимблдоне. В финале турнира Синнер обыграл немца Александра Зверева со счётом 6:7 (7:9), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4.

«Его потенциал для дальнейшего прогресса почти неприлично велик. Кажется, у него просто нет предела. Ему 24 года, скоро исполнится 25, внимание, которое он уделяет своему развитию, заслуживает огромного уважения. Не знаю, насколько далеко он сможет зайти, но уверен, что в ближайшие месяцы мы будем видеть, как он становится только сильнее.

После того, что произошло в Париже, после того внезапного сбоя в матче с младшим из братьев Серундоло, после длительных обследований в больнице и всех сомнений, которые у него наверняка были, эта победа поможет ему избавиться хотя бы от части этих переживаний. В конце концов, победа на Уимблдоне всегда обладает особой магией. И на этот раз всё произошло именно так», — приводит слова Панатты We Love Sport.