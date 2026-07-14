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Панатта — о Синнере: его потенциал для дальнейшего прогресса неприлично велик

Панатта — о Синнере: его потенциал для дальнейшего прогресса неприлично велик
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Победитель одного турнира «Большого шлема» бывший итальянский теннисист Адриано Панатта высказался о будущем соотечественника Янника Синнера после его победы на Уимблдоне. В финале турнира Синнер обыграл немца Александра Зверева со счётом 6:7 (7:9), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4.

Уимблдон (м). Финал
12 июля 2026, воскресенье. 18:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 7 		7 7 6 6
7 9 		6 2 3 4
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Его потенциал для дальнейшего прогресса почти неприлично велик. Кажется, у него просто нет предела. Ему 24 года, скоро исполнится 25, внимание, которое он уделяет своему развитию, заслуживает огромного уважения. Не знаю, насколько далеко он сможет зайти, но уверен, что в ближайшие месяцы мы будем видеть, как он становится только сильнее.

После того, что произошло в Париже, после того внезапного сбоя в матче с младшим из братьев Серундоло, после длительных обследований в больнице и всех сомнений, которые у него наверняка были, эта победа поможет ему избавиться хотя бы от части этих переживаний. В конце концов, победа на Уимблдоне всегда обладает особой магией. И на этот раз всё произошло именно так», — приводит слова Панатты We Love Sport.

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