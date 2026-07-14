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Жайме Фария – Стэн Вавринка, результат матча 14 июля 2026, счёт: 2:1, 1-й круг турнира ATP-250 в Гштааде

Стэну Вавринке не удалось выйти во второй круг турнира в Гштааде
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Швейцарский теннисист Стэн Вавринка (117-я строчка рейтинга) не смог выйти во второй круг грунтового турнира категории ATP-250 в Гштааде, Швейцария, уступив представителю Португалии Жайме Фарии (92-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (10:8), 4:6, 4:6. Теннисисты провели на корте 2 часа 37 минут.

Гштаад. 1-й круг
14 июля 2026, вторник. 18:55 МСК
Жайме Фария
92
Португалия
Жайме Фария
Ж. Фария
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 8 		6 6
7 10 		4 4
         
Стэн Вавринка
117
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка

Во время матча Вавринка 16 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта из шести заработанных. Фария сделал 14 эйсов, допустив при этом восемь двойных ошибок и сумев реализовать единственный брейк-пойнт.

Соперником Фарии во втором круге турнира будет представитель Норвегии Каспер Рууд (13-я строчка рейтинга).

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