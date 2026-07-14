Турнир АТР-250, Гштаад: результаты матчей 14 июля

Сегодня, 14 июля, на грунтовых кортах швейцарского Гштаада продолжился розыгрыш турнира категории ATP-250. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами второго игрового дня.

Теннис. Турнир АТР-250, Гштаад, Швейцария. Результаты матчей 14 июля: