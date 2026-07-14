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Турнир АТР-250, Гштаад: результаты матчей 14 июля

Турнир АТР-250, Гштаад: результаты матчей 14 июля
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Сегодня, 14 июля, на грунтовых кортах швейцарского Гштаада продолжился розыгрыш турнира категории ATP-250. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами второго игрового дня.

Теннис. Турнир АТР-250, Гштаад, Швейцария. Результаты матчей 14 июля:

  • Федерико Чина (Италия, Q) – Кентен Алис (Франция) – 3:6, 6:3, 6:7 (6:8);
  • Александр Мюллер (Франция) – Александр Шевченко (Казахстан) – 6:3, 3:6, 4:6;
  • Доминик Штефан Штрикер (Швейцария, WC) – Хауме Мунар (Испания, восьмой номер посева) – 6:2, 6:4;
  • Клеман Табюр (Франция, Q) – Юрий Родионов (Австрия) – 4:6, 7:5, 6:4;
  • Жером Ким (Швейцария, WC) – Дилан Дитрих (Швейцария, Q) – 7:6 (7:3), 2:6, 7:6 (7:5);
  • Стефанос Циципас (Греция) – Игнасио Бусе (Перу, 5) – 6:4, 6:4;
  • Педро Мартинес-Портеро (Испания) – Янник Ханфман (Германия) – 6:7 (6:8), 1:6;
  • Хуан-Мануэль Серундоло (Аргентина, 6) – Зденек Коларж (Чехия, LD) – 4:6, 6:3, 6:4;
  • Жайме Фария (Португалия) – Стэн Вавринка (Швейцария, WC) – 6:7 (8:10), 6:4, 6:4.
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