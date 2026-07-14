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Турнир WTA-250, Яссы: результаты матчей 14 июля

Турнир WTA-250, Яссы: результаты матчей 14 июля
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Сегодня, 14 июля, в Яссах, Румыния, продолжился розыгрыш грунтового турнира категории WTA-250. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами второго игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир WTA-250, Яссы (Румыния). Результаты матчей 14 июля (частично):

Кайтлин Каведо (Испания) – Елена-Габриэла Русе (Румыния, 6) – 6:3, 6:1;

Элина Аванесян (Армения, Q) – Моюка Утидзима (Япония) – 6:2, 6:4;

Юлия Путинцева (Казахстан, 9) – Клэр Лю (США, Q) – 7:5, 6:2;

Доминика Шалькова (Чехия) – Алевтина Ибрагимова (Россия, Q) – 2:6, 5:7;

Александра Олейникова (Украина, 3) – Ипек Оз (Турция, LL) – 7:6 (7:1), 7:6 (7:5);

Мирьям Булгару (Румыния, WC) – Елена Приданкина (Россия, Q) – 5:7, 1:6;

Паула Бадоса (Испания, WC) – Ангелина Калинина (Украина, 4) – 6:3, 6:1.

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