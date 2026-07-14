Анне Блинковой не удалось выйти во второй круг турнира WTA-250 в Афинах

Россиянка Анна Блинкова (102-я строчка рейтинга) проиграла в первом круге хардового турнира WTA-250 в Афинах, Греция, белорусской теннисистке Александре Саснович (143-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 2:6, 2:6. Теннисистки провели на корте 1 час 56 минут.

Во время матча Блинкова один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 17. Саснович также смогла сделать один эйс и допустила четыре двойные ошибки, реализовав при этом шесть брейк-пойнтов из шести заработанных.

Соперница Александры Саснович во втором круге турнира определится в матче между чешкой Терезой Валентовой (49-я строчка рейтинга) и бельгийкой Софией Костулас.