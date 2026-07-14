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Анна Блинкова – Александра Саснович, результат матча 14 июля 2026, счёт: 1:2, 1-й круг турнира WTA-250 в Афинах

Анне Блинковой не удалось выйти во второй круг турнира WTA-250 в Афинах
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Россиянка Анна Блинкова (102-я строчка рейтинга) проиграла в первом круге хардового турнира WTA-250 в Афинах, Греция, белорусской теннисистке Александре Саснович (143-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 2:6, 2:6. Теннисистки провели на корте 1 час 56 минут.

Афины. 1-й круг
14 июля 2026, вторник. 21:15 МСК
Анна Блинкова
102
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		2 2
3 		6 6
         
Александра Саснович
143
Беларусь
Александра Саснович
А. Саснович

Во время матча Блинкова один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 17. Саснович также смогла сделать один эйс и допустила четыре двойные ошибки, реализовав при этом шесть брейк-пойнтов из шести заработанных.

Соперница Александры Саснович во втором круге турнира определится в матче между чешкой Терезой Валентовой (49-я строчка рейтинга) и бельгийкой Софией Костулас.

Турнирная сетка WTA-250 в Афинах
Календарь WTA-250 в Афинах
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