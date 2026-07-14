Анне Блинковой не удалось выйти во второй круг турнира WTA-250 в Афинах
Поделиться
Россиянка Анна Блинкова (102-я строчка рейтинга) проиграла в первом круге хардового турнира WTA-250 в Афинах, Греция, белорусской теннисистке Александре Саснович (143-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 2:6, 2:6. Теннисистки провели на корте 1 час 56 минут.
Афины. 1-й круг
14 июля 2026, вторник. 21:15 МСК
102
Анна Блинкова
А. Блинкова
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|2
|
|6
|6
143
Александра Саснович
А. Саснович
Во время матча Блинкова один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 17. Саснович также смогла сделать один эйс и допустила четыре двойные ошибки, реализовав при этом шесть брейк-пойнтов из шести заработанных.
Соперница Александры Саснович во втором круге турнира определится в матче между чешкой Терезой Валентовой (49-я строчка рейтинга) и бельгийкой Софией Костулас.
Комментарии
- 15 июля 2026
-
01:00
-
00:52
-
00:39
-
00:32
-
00:08
- 14 июля 2026
-
23:51
-
23:42
-
23:35
-
22:50
-
22:37
-
22:27
-
22:07
-
21:16
-
20:44
-
20:42
-
20:15
-
19:54
-
19:46
-
19:24
-
19:09
-
18:53
-
18:44
-
18:40
-
18:17
-
17:54
-
17:51
-
17:34
-
17:12
-
17:04
-
16:51
-
16:40
-
16:30
-
16:15
-
16:03
-
15:56