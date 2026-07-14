15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мария Тимофеева – Энн Ли, результат матча 14 июля 2026, счёт: 0:2, 1-й круг турнира WTA-250 в Афинах

Мария Тимофеева проиграла в первом круге турнира WTA-250 в Афинах
Комментарии

Представительница Узбекистана Мария Тимофеева (79-й номер рейтинга) не смогла выйти во второй круг хардового турнира WTA-250 в Афинах, Греция, уступив американке Энн Ли (31-я строчка рейтинга) со счётом 2:6, 1:6. Теннисистки провели на корте 1 час 18 минут.

Афины. 1-й круг
14 июля 2026, вторник. 22:05 МСК
Мария Тимофеева
79
Узбекистан
Мария Тимофеева
М. Тимофеева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		1
6 		6
         
Энн Ли
31
США
Энн Ли
Э. Ли

По ходу матча Тимофеева ни разу не смогла подать навылет, допустила четыре двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из шести. Ли удалось сделать три эйса, при этом она допустила лишь одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12.

Во втором круге турнира Энн Ли встретится с представительницей России Алиной Корнеевой. Встреча состоится 16 июля не раньше 12:00 мск.

Турнирная сетка WTA-250 в Афинах
Календарь WTA-250 в Афинах
Материалы по теме
Жена Джоковича обратилась к Синнеру после его победы на Уимблдоне-2026
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android