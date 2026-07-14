Мария Тимофеева проиграла в первом круге турнира WTA-250 в Афинах
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Представительница Узбекистана Мария Тимофеева (79-й номер рейтинга) не смогла выйти во второй круг хардового турнира WTA-250 в Афинах, Греция, уступив американке Энн Ли (31-я строчка рейтинга) со счётом 2:6, 1:6. Теннисистки провели на корте 1 час 18 минут.
Афины. 1-й круг
14 июля 2026, вторник. 22:05 МСК
79
Мария Тимофеева
М. Тимофеева
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
31
Энн Ли
Э. Ли
По ходу матча Тимофеева ни разу не смогла подать навылет, допустила четыре двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из шести. Ли удалось сделать три эйса, при этом она допустила лишь одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12.
Во втором круге турнира Энн Ли встретится с представительницей России Алиной Корнеевой. Встреча состоится 16 июля не раньше 12:00 мск.
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