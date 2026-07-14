Коккинакис показал шрам после операции на травмированной части грудной мышцы

Чемпион Australian Open — 2022 в парном разряде, австралийский теннисист Танаси Коккинакис показал шрам, который остался на его теле после операции по удалению части грудной мышцы. Также теннисист рассказал подробности своей травмы.

Фото: Скриншот видео Punto De Break

«Почувствовал что-то в груди в последнем раунде квалификации Australian Open — 2019. Мне сказали, что, возможно, это растяжение. В следующем матче я каким-то образом выиграл первый сет. Затем пошёл в раздевалку и увидел, что из груди что-то выпирает.

Мышца полностью оторвалась и разорвалась. Сейчас у меня осталась только половина грудной мышцы. Операция, которую мне сделали, раньше никогда не проводилась в теннисе.

Когда я играл, если матч затягивался, у меня происходило образование комка рубцовой ткани, который наполнялся кровью — и грудь опухала. Это было похоже на то, будто в груди находится мяч для гольфа», — приводит слова Коккинакиса Punto De Break.