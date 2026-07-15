Сабина Лисицки оценила выступление Соболенко на Уимблдоне-2026

Финалистка Уимблдона 2013 года, победительница четырёх турниров WTA в одиночном разряде Сабина Лисицки оценила выступление первой ракетки мира белоруски Арины Соболенко на Уимблдоне-2026. Соболенко уступила японке Наоми Осаке в четвёртом круге турнира со счётом 2:6, 6:7 (2:7).

«Она невероятно играет, не зря занимает первое место в рейтинге. Я видела, как Арина играла в Берлине, и там у неё тоже были проблемы, поэтому, если честно, мне кажется, что на Уимблдоне Соболенко начала очень хорошо, показывала отличный теннис.

Матч с Наоми был очень близким. Настолько, что всего несколько очков могли изменить всё. Поэтому не думаю, что это было показателем её уровня. Если честно, он вполне мог стать финалом. Иногда сетка складывается именно так: встреча происходит на ранней стадии, потому что Наоми пока имеет недостаточно высокий посев. На этом турнире, как мне кажется, она действительно играла хорошо. Поэтому я бы не сказала, что это было поражение, которого не должно было случиться. Да, она вылетела раньше, чем ожидалось, но, учитывая сетку, такой результат вполне можно понять», — приводит слова Лисицки Tennis 365.