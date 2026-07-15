Турнир WTA-250, Афины: результаты матчей 14 июля

Вчера, 14 июля, на хардовых кортах продолжился розыгрыш турнира категории WTA-250 в Афинах. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами второго игрового дня.

Теннис. Турнир WTA-250, Афины, Греция. Результаты матчей 14 июля: