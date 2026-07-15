Турнир WTA-250, Афины: результаты матчей 14 июля
Вчера, 14 июля, на хардовых кортах продолжился розыгрыш турнира категории WTA-250 в Афинах. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами второго игрового дня.
Теннис. Турнир WTA-250, Афины, Греция. Результаты матчей 14 июля:
- Клара Таусон (Дания, первый номер посева) – Нао Хибино (Япония, LL) – 7:5, 6:4;
- Сапфо Сакеллариди (Греция, WC) – Мирьяна Тона (Италия, LL) – 6:7 (2:7), 7:5, 2:6;
- Барбора Крейчикова (Чехия, 3) – Виктория Томова (Болгария) – 6:3, 6:3;
- Кароль Монне (Франция) – Ребека Масарова (Швейцария) – 4:6, 6:2, 7:6 (12:10);
- Тереза Валентова (Чехия, 7) – София Костулас (Бельгия) – 6:1, 6:2;
- Анна Блинкова (Россия) – Александра Саснович (Беларусь) – 6:3, 2:6, 2:6;
- Аои Ито (Япония, Q) – Алина Корнеева (Россия) – 2:6, 1:6;
- Мария Тимофеева (Узбекистан) – Энн Ли (США, 2) – 2:6, 1:6.
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