«Феноменальный результат для Чехии». Янчук — о финале женского Уимблдона-2026

Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук поделился мнением об уровне чешского тенниса, после финала Уимблдона-2026, в котором сыграли две представительницы этой страны — Линда Носкова и Каролина Мухова. Встреча завершилась со счётом 6:2, 5:7, 6:3 в пользу Носковой.

«Носкова молодец. Две чешские теннисистки в финале Уимблдона — феноменальный результат для Чехии, уникальное явление.

Чешская школа берёт своё начало ещё со времён Навратиловой, Суковой, они заложили основы. Потом, как по эстафете, они передавали эту палочку. Ещё была в этом списке Мандликова, тоже чемпионка. Я бы сказал, что идёт эстафета, разделённая временем, но традиции остаются.

Носкова ещё будет прибавлять и может войти в тройку лучших теннисисток, у неё хорошие шансы. Она находится на высоком уровне», – приводит слова Янчука «Матч ТВ».