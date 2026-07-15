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«Феноменальный результат для Чехии». Янчук — о финале женского Уимблдона-2026

«Феноменальный результат для Чехии». Янчук — о финале женского Уимблдона-2026
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Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук поделился мнением об уровне чешского тенниса, после финала Уимблдона-2026, в котором сыграли две представительницы этой страны — Линда Носкова и Каролина Мухова. Встреча завершилась со счётом 6:2, 5:7, 6:3 в пользу Носковой.

Уимблдон (ж). Финал
11 июля 2026, суббота. 18:10 МСК
Каролина Мухова
9
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		7 3
6 		5 6
         
Линда Носкова
12
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова

«Носкова молодец. Две чешские теннисистки в финале Уимблдона — феноменальный результат для Чехии, уникальное явление.

Чешская школа берёт своё начало ещё со времён Навратиловой, Суковой, они заложили основы. Потом, как по эстафете, они передавали эту палочку. Ещё была в этом списке Мандликова, тоже чемпионка. Я бы сказал, что идёт эстафета, разделённая временем, но традиции остаются.

Носкова ещё будет прибавлять и может войти в тройку лучших теннисисток, у неё хорошие шансы. Она находится на высоком уровне», – приводит слова Янчука «Матч ТВ».

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