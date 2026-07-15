«Феноменальный результат для Чехии». Янчук — о финале женского Уимблдона-2026

Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук поделился мнением об уровне чешского тенниса, после финала Уимблдона-2026, в котором сыграли две представительницы этой страны — Линда Носкова и Каролина Мухова. Встреча завершилась со счётом 6:2, 5:7, 6:3 в пользу Носковой.
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«Носкова молодец. Две чешские теннисистки в финале Уимблдона — феноменальный результат для Чехии, уникальное явление.
Чешская школа берёт своё начало ещё со времён Навратиловой, Суковой, они заложили основы. Потом, как по эстафете, они передавали эту палочку. Ещё была в этом списке Мандликова, тоже чемпионка. Я бы сказал, что идёт эстафета, разделённая временем, но традиции остаются.
Носкова ещё будет прибавлять и может войти в тройку лучших теннисисток, у неё хорошие шансы. Она находится на высоком уровне», – приводит слова Янчука «Матч ТВ».
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