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Карлос Алькарас поздравил сборную Испании с выходом в финал ЧМ-2026 по футболу

Карлос Алькарас поздравил сборную Испании с выходом в финал ЧМ-2026 по футболу
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Победитель семи турниров «Большого шлема» испанец Карлос Алькарас (третья ракетка мира) поздравил национальную команду с победой над сборной Франции в полуфинале чемпионата мира по футболу 2026 года. Счёт — 2:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Окончен
0 : 2
Испания
0:1 Оярсабаль – 22'     0:2 Порро – 58'    

«Да здравствует Испания!» — написал Алькарас на своих страницах в социальных сетях.

Соперник Испании в финале чемпионата мира определится сегодня, 15 июля, в матче между национальными командами Англии и Аргентины.

Сборная Испании ранее выигрывала чемпионат мира лишь один раз — в 2010 году в ЮАР.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в трёх странах: США, Канаде и Мексике. Финал состоится 19 июля.

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