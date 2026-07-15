Карлос Алькарас поздравил сборную Испании с выходом в финал ЧМ-2026 по футболу

Победитель семи турниров «Большого шлема» испанец Карлос Алькарас (третья ракетка мира) поздравил национальную команду с победой над сборной Франции в полуфинале чемпионата мира по футболу 2026 года. Счёт — 2:0.

«Да здравствует Испания!» — написал Алькарас на своих страницах в социальных сетях.

Соперник Испании в финале чемпионата мира определится сегодня, 15 июля, в матче между национальными командами Англии и Аргентины.

Сборная Испании ранее выигрывала чемпионат мира лишь один раз — в 2010 году в ЮАР.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в трёх странах: США, Канаде и Мексике. Финал состоится 19 июля.