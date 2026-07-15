Рафаэль Надаль отреагировал на выход сборной Испании в финал ЧМ-2026 по футболу

22-кратный чемпион мэйджоров, бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль отреагировал на выход сборной Испании по футболу в финал чемпионата мира — 2026. В полуфинальном матче турнира сборная Испании оказалась сильнее Франции со счётом 2:0. Голы в составе «Красной фурии» забили Микель Оярсабаль (с пенальти) и Педро Порро.

«Финал чемпионата мира по футболу! Поздравляю, сборная Испании!» — написал Надаль в своём аккаунте в социальной сети Х, сопроводив текст эмодзи силы и флагом страны.

За золото турнира испанские футболисты поборются с победителем второго полуфинала, в котором сыграют сборные Аргентины и Англии. Встреча запланирована на 15 июля.

Чемпионат мира — 2026 по футболу проходит с 11 июня по 19 июля. Действующим победителем турнира является сборная Аргентины.