Турнир WTA-250 в Яссах: расписание матчей 15 июля

Сегодня, 15 июля, в Яссах (Румыния) проходит розыгрыш грунтового турнира WTA-250. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием третьего игрового дня.

Теннис. Турнир WTА-250. Яссы (Румыния). Второй круг. Расписание матчей 15 июля (время московское):

13:30 — Юлия Путинцева (Казахстан, 9) — Алина Чараева (Армения);

15:00 — Анна Бондарь (Венгрия, 7) — Тамара Зиданшек (Словения);

17:30 — Клара Бюрель (Франция, WC) — Эльза Жакемо (Франция, 8);

19:00 — Элина Аванесян (Армения, Q) — Петра Марчинко (Хорватия, 2);

Турнир в Яссах проходит с 13 по 19 июля. Действующей чемпионкой соревнований является представительница Румынии Ирина Бегу.