Турнир ATP-250 в Гштааде: расписание матчей 15 июля

Сегодня, 15 июля, продолжится грунтовый турнир категории ATP-250 в Гштааде (Швейцария). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Теннис. ATP-250 в Гштааде (Швейцария). Второй круг. Расписание 15 июля (время московское):

11:30 — Рафаэль Коллиньон (Бельгия, 7) — Лоренцо Сонего (Италия);

11:30 — Артур Риндеркнеш (Франция, 4) — Клеман Табюр (Чехия, Q);

13:00 — Янник Ханфман (Германия) — Валантен Вашеро (Польша, 3);

14:30 — Жером Ким (Швейцария, WC) — Стефанос Циципас (Греция).

Турнир в Гштааде проходит с 13 по 19 июля. Действующий чемпион — казахстанский теннисист Александр Бублик.