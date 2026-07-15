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Турнир ATP-250 в Гштааде: расписание матчей 15 июля

Турнир ATP-250 в Гштааде: расписание матчей 15 июля
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Сегодня, 15 июля, продолжится грунтовый турнир категории ATP-250 в Гштааде (Швейцария). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Теннис. ATP-250 в Гштааде (Швейцария). Второй круг. Расписание 15 июля (время московское):

  • 11:30 — Рафаэль Коллиньон (Бельгия, 7) — Лоренцо Сонего (Италия);
  • 11:30 — Артур Риндеркнеш (Франция, 4) — Клеман Табюр (Чехия, Q);
  • 13:00 — Янник Ханфман (Германия) — Валантен Вашеро (Польша, 3);
  • 14:30 — Жером Ким (Швейцария, WC) — Стефанос Циципас (Греция).

Турнир в Гштааде проходит с 13 по 19 июля. Действующий чемпион — казахстанский теннисист Александр Бублик.

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