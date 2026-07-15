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Турнир WTA-250 в Афинах: расписание матчей 15 июля

Турнир WTA-250 в Афинах: расписание матчей 15 июля
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Сегодня, 15 июля, в Афинах (Греция) продолжится розыгрыш хардового турнира WTA-250. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием третьего игрового дня.

Теннис. Турнир WTА-250. Афины (Греция). Второй круг. Расписание матчей 15 июля (время московское):

  • 17:30 — Элена Мичич (Австралия, Q) — Чжэн Циньвэнь (Китай);
  • 19:30 — Хэрриет Дарт (Великобритания) — Мария Саккари (Греция, 4);
  • 20:30 — Маи Хонтама (Япония, LD) — Алисия Паркс (США);
  • 21:00 — Лилли Таггер (Австрия, Q) — Сара Бейлек (Чехия, 5).

В основной сетке соревнований в Афинах заявлено две россиянки — Алина Корнеева и Анна Блинкова. В первом круге соревнований Блинкова проиграла Александре Саснович со счётом 6:2, 2:6, 2:6, а Корнеева вышла во второй круг, где встретится с американкой Энн Ли.

Календарь турнира в Афинах
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