Турнир ATP-250 в Бостаде: расписание матчей 15 июля

Сегодня, 15 июля, в Бостаде, Швеция, состоится третий игровой день грунтового турнира категории ATP-250. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей дня.
Теннис. ATP-250, грунт, Бостад. Расписание игрового дня на 15 июля (время – мск)
12:00. Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды, 6) – Адольфо Даниэль Вальехо (Парагвай);
13:30. Нуну Боржеш (Португалия, 5) – Григор Димитров (Болгария, WC);
15:00. Стефано Травалья (Италия) – Мариано Навоне (Аргентина, 4);
16:30. Даниэль Альтмайер (Германия) – Лучано Дардери (Италия, 2).
Полностью с расписанием игрового дня Бостада вы можете ознакомиться на «Чемпионате».