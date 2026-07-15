Турсунов — о Мирре Андреевой: она будет относительно долго находиться на высоком уровне

Бывшая 20-я ракетка мира российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов высказался о стабильном уровне игры чемпионки «Ролан Гаррос» — 2026 Мирры Андреевой.

– Если говорить уже про наших девушек – есть шанс, что они также выйдут на такой стабильный уровень? «Ролан Гаррос» подарил надежды, Уимблдон их приспустил.

– В любом случае Мирра Андреева, на мой взгляд, достаточно амбициозна, чтобы не загореться и погаснуть. Думаю, что она будет относительно долго находиться на этом высоком уровне. Конечно, всё может случиться, сложно предсказать что-то, особенно у девушек. Она может влюбиться, выйти замуж, и сказать потом: я хочу семью, я хочу детей, и повесить ракетку на гвоздь, как поступила Эшли Барти. Но при всё при этом потенциал у неё явно есть.

Мирра и так на самом деле достаточно стабильна, даже с учётом её не самых стабильных, казалось бы, результатов. Среди женщин она вполне стабильна, в сравнении с другими. Арина уникальна, ей только не хватает серьёзных конкуренток именно по стабильности. Есть Коко Гауфф, есть Ига Швёнтек, есть Лена Рыбакина, но все они по разным причинам проваливаются и выпадают время от времени. Ига сейчас вообще сильно на спаде, — сказал Турсунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

В среду, 15 июля, в 13:00 мск читайте на «Чемпионате» полное интервью с Дмитрием Турсуновым