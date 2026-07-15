Турнир ATP-250 в Умаге: расписание матчей 15 июля

Сегодня, 15 июля, в Умаге, Хорватия, состоится третий игровой день грунтового турнира категории ATP-250. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей дня.

Теннис. ATP-250, грунт, Умаг. Расписание игрового дня на 15 июля (время – мск)

17:00. Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 3) – Даниэль Мерида-Агилар (Испания);

17:00. Федерико-Агустин Гомес (Аргентина, Q) – Маттео Арнальди (Италия, 4);

17:00. Хуан-Карлос Прадо-Анхело (Боливия, Q) – Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина);

18:30. Пабло Карреньо-Буста (Испания) – Камило Уго Карабельи (Аргентина, 7);

19:00. Марко Трунгеллити (Аргентина) – Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 2);

19:00. Флавио Коболли (Италия, 1) – Роман Андрес Бурручага (Аргентина);

20:30. Люка Ван Аш (Франция) – Титуан Дрог (Франция);

22:00. Дино Прижмич (Хорватия) – Алекс Молчан (Словакия).