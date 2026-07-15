«Поддержал дело Ника Кирьоса». Турсунов — о выставочном матче с Мыскиной

Бывшая 20-я ракетка мира российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов высказался о выставочном матче с победительницей «Ролан Гаррос» — 2004 российской теннисисткой Анастасией Мыскиной на барже на Енисее.

– Какие у вас остались впечатления от матча с Анастасией Мыскиной на барже? Формат «битвы полов» на уникальной площадке и в уникальном месте.

– В первую очередь хочу сказать про место. Оно просто невероятное. Вокруг нас Енисей! Идея установить корт на барже, сделать такое шоу, совместить с футболом и баскетболом – это очень круто.

Что касается «битвы полов», получается, что я поддержал дело Ника Кирьоса. Вообще, мы изначально такой контекст не планировали, но Настя умеет задеть за живое. Она выиграла у меня первый сет. Разумеется, я как спортсмен обиделся, включил все резервы, которые у меня ещё остались со времён моей карьеры. И не ударил в грязь лицом.

Возможно, немножко где-то и сыграли на зрителя, но всё равно никому проигрывать не хочется, даже в шоу-матче. Тем более что все на нас смотрели.

– Ранее ничего подобного в вашей жизни не было? Это самая необычная площадка за вашу карьеру?

– В моей жизни был, конечно, Центральный корт Уимблдона, но давайте согласимся: где Центральный корт Уимблдона и где синтетическая трава на барже на Енисее? Мы понимаем, что Уимблдону ещё расти и расти до этого уровня. И сюда ещё сложнее попасть, чем на Уимблдон: если на Центральный корт надо просто отстоять в очереди, а тут сколько грести на байдарке, чтобы добраться до баржи! Поэтому эксклюзивность здесь на высочайшем уровне, — сказал Турсунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.