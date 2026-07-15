Дмитрий Турсунов высказался о ментальных трудностях Даниила Медведева и Андрея Рублёва

Бывшая 20-я ракетка мира российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов высказался о ментальных сложностях у российских теннисистов Даниила Медведева и Андрея Рублёва.

– Если говорить про мужчин – снова мы видим ментальные сложности у Медведева и Рублёва?

– А они в целом никуда и не делись. Просто Дане Медведеву очень сложно: он не сильно изменил свою игру, он пытается её модифицировать, но в таком возрасте менять технику трудно. И здесь большой вопрос, насколько ему это необходимо.

Есть Новак Джокович, которому это позарез как надо, и он готов сейчас носом землю рыть, чтобы добиться изменений. Кто-то хочет многое поменять на словах, но если не получается, то не сильно будет упираться. Идёт как идёт. Вопрос — насколько это всё актуально сейчас Медведеву, насколько он хочет преображаться.

У Дани на самом деле своеобразная техника. Если посмотреть на Новака Джоковича, Рафу Надаля, Роджера Федерера – они все сильно меняли свои технические решения от начала к концу карьеры. Где они стоят, как они играют.

У Дани таких действительно агрессивных изменений нет. Андрей Рублёв тоже что-то пытается менять. Но, на мой взгляд, это всё надо было делать немного раньше, но раньше было сложно. Всё было хорошо, были результаты, и вопрос сразу: «А зачем?» А теперь, пять лет спустя, уже всем понятно, зачем это нужно, но уже, вполне возможно, что и поздно что-то будет менять, — сказал Турсунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.