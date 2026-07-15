«Пока так – разница есть». Турсунов — о шансах девушек в матчах против парней

Бывшая 20-я ракетка мира российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов высказался о выставочных матчах, где женщины играют против мужсин.

– Какие на ваш взгляд в принципе шансы у девушек в матчах против парней? Арина Соболенко, к сожалению, давление Кирьоса не выдержала.

– Пока так – разница есть. На самом деле есть рейтинг UTR (Universal Tennis Rating). Он ставит всех под одну шкалу – там и вы будете, и я там буду, и Соболенко, и Синнер. Все под одной шкале. Это специальный шахматный алгоритм, и он как раз и позволяет сравнивать игроков вне зависимости от пола.

Рейтинг Арины как раз первый среди женщин по UTR, но он не всегда на самом деле совпадает с официальным рейтингом от WTA, потому что WTA считает трёхмесячный скользящий средний и проецирует результаты вперёд. По UTR другая схема, и по ней Соболенко идёт где-то на уровне 600–700-го номера ATP, может, даже и пониже.

Физиология между мужчинами и женщинами, конечно, всё-таки разная. Всегда хочется сравнить, соблазн велик, но это другой вид спорта. Мне кажется, что везде, где нужна физиология, мужчины будут доминировать, там, где важна сила, взрывная сила. А вот в шашках, в шахматах, в бильярде — там, возможно, что шансы и уравниваются, там не надо ничего толкать или куда-то бежать, — сказал Турсунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.