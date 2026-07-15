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«Я немного пьян». Синнер — на чемпионском ужине после Уимблдона

«Я немного пьян». Синнер — на чемпионском ужине после Уимблдона
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Появились подробности чемпионского ужина, который состоялся после финала Уимблдона-2026 в бывшем здании британского Военного министерства (Лондон). Об этом сообщает итальянское издание Corriere della Sera.

По информации источника, ужин начался в 23:00, на мероприятии присутствовали около 270 человек. Чемпион Уимблдона-2026 итальянец Янник Синнер появился после полуночи, держа в руках главную награду турнира. Позже, как отмечается, теннисист поднялся на сцену, чтобы ответить на вопросы аудитории.

«Только не задавайте сложных вопросов. Я немного пьян», — заявил Синнер.

Также он заявил, что перед поездкой в Лондон в четвёртый раз не смог сдать экзамен на водительские права для мотоцикла.

«Наверное, мне лучше продолжать играть в теннис...» — добавил чемпион.

Уимблдон (м). Финал
12 июля 2026, воскресенье. 18:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 7 		7 7 6 6
7 9 		6 2 3 4
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

На Уимблдоне-2026, финал которого состоялся в воскресенье, 12 июля, Синнеру удалось защитить прошлогодний титул. В решающей встрече турнира Янник со счётом 6:7 (7:9), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4 обыграл немца Александра Зверева.

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