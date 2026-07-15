«Я немного пьян». Синнер — на чемпионском ужине после Уимблдона

Появились подробности чемпионского ужина, который состоялся после финала Уимблдона-2026 в бывшем здании британского Военного министерства (Лондон). Об этом сообщает итальянское издание Corriere della Sera.
По информации источника, ужин начался в 23:00, на мероприятии присутствовали около 270 человек. Чемпион Уимблдона-2026 итальянец Янник Синнер появился после полуночи, держа в руках главную награду турнира. Позже, как отмечается, теннисист поднялся на сцену, чтобы ответить на вопросы аудитории.
«Только не задавайте сложных вопросов. Я немного пьян», — заявил Синнер.
Также он заявил, что перед поездкой в Лондон в четвёртый раз не смог сдать экзамен на водительские права для мотоцикла.
«Наверное, мне лучше продолжать играть в теннис...» — добавил чемпион.
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На Уимблдоне-2026, финал которого состоялся в воскресенье, 12 июля, Синнеру удалось защитить прошлогодний титул. В решающей встрече турнира Янник со счётом 6:7 (7:9), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4 обыграл немца Александра Зверева.
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