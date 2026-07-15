Арина Соболенко: Дубров недавно прилично на меня наехал, сорвался, послал подальше

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко призналась, что члены её тренерского штаба, как и она, могут позволить себе эмоциональные срывы.

– Бывали случаи, когда кто-то из вашей команды эмоционально психанул и сломал ракетку?

– На самом деле недавно Антон (Дубров, основной тренер Соболенко. – Прим. «Чемпионата») прямо прилично на меня…

– Во время матча?

– Нет, он уже на тренировке на меня поднаехал. Он, конечно, не так красноречиво меня послал подальше, но Антон на меня наехал, сорвался. Я его простила, потому что всё-таки то, что они терпят на матчах… (Смеётся.) Я решила сдержаться, — сказала Соболенко на видео в телеграм-канале First&Red.

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