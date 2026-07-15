Роддик — о популярности Эалы: я здесь ради Эала-мании, это здорово для тенниса!

Чемпион US Open — 2003, бывшая первая ракетка мира американский теннисист, а ныне эксперт Энди Роддик высказался о популярности 28-й ракетки мира филиппинки Александры Эалы.

«Эала-мания — это весело! Извините, но если вы устраиваете совместные просмотры матчей четвёртого круга на аренах по всей стране, я не против.

Представьте, где бы вы ни жили, какой бы большой стадион ни находился рядом, представьте, что вы устраиваете вечеринки для просмотра матча четвёртого круга Уимблдона, и у вас нет места. Я здесь ради Эала-мании, это здорово для тенниса!

Не хочу слышать всю эту чушь, типа: «Мне всё равно, прекратите говорить». Нет! Она создаёт это движение в одиночку, движение определённой группы теннисных фанатов, которой ещё пару лет назад практически не существовало.

Послушайте, это была забавная история, когда она добилась успеха в Майами, нам хотелось продолжения. Она входит в топ-30, побеждает игроков на крупных турнирах, и из забавной истории она превратилась в очень реальную историю и феномен. Мы все должны это принять, полюбить, отпустить, быть благодарными за это.

Она в одиночку привлекает к теннису всё больше поклонников, проявляя при этом невероятную целеустремлённость и страсть к этому виду спорта», — приводит слова Роддика Tennis Head со ссылкой на эфир его подкаста Served with Andy Roddick.