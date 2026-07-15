Фото: Зверев в компании с Надалем отдыхает на яхте после Уимблдона

Чемпион «Ролан Гаррос» — 2026, вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев во время своего отдыха провёл время на яхте вместе с 22-кратным победителем турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира из Испании Рафаэлем Надалем. Соответствующее фото на своей странице в соцсети опубликовал предприниматель Эрик Демут (соучредитель и генеральный директор Bitpanda), Зверев сделал репост снимка.

Фото: из личного архива Эрика Демута

Ранее Зверев выступил на Уимблдоне-2026, где впервые в карьере дошёл до финала травяного «Шлема». Там Александр со счётом 7:6 (9:7), 6:7 (2:7), 3:6, 4:6 проиграл первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру.