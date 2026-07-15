15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Фото: Зверев в компании с Надалем отдыхает на яхте после Уимблдона

Фото: Зверев в компании с Надалем отдыхает на яхте после Уимблдона
Комментарии

Чемпион «Ролан Гаррос» — 2026, вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев во время своего отдыха провёл время на яхте вместе с 22-кратным победителем турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира из Испании Рафаэлем Надалем. Соответствующее фото на своей странице в соцсети опубликовал предприниматель Эрик Демут (соучредитель и генеральный директор Bitpanda), Зверев сделал репост снимка.

Фото: из личного архива Эрика Демута

Ранее Зверев выступил на Уимблдоне-2026, где впервые в карьере дошёл до финала травяного «Шлема». Там Александр со счётом 7:6 (9:7), 6:7 (2:7), 3:6, 4:6 проиграл первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру.

Уимблдон (м). Финал
12 июля 2026, воскресенье. 18:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 7 		7 7 6 6
7 9 		6 2 3 4
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Материалы по теме
Синнер одолел Зверева в финале Уимблдона-2026! Янник защитил прошлогодний трофей
Синнер одолел Зверева в финале Уимблдона-2026! Янник защитил прошлогодний трофей
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android