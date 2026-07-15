Фото: Зверев в компании с Надалем отдыхает на яхте после Уимблдона
Поделиться
Чемпион «Ролан Гаррос» — 2026, вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев во время своего отдыха провёл время на яхте вместе с 22-кратным победителем турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира из Испании Рафаэлем Надалем. Соответствующее фото на своей странице в соцсети опубликовал предприниматель Эрик Демут (соучредитель и генеральный директор Bitpanda), Зверев сделал репост снимка.
Фото: из личного архива Эрика Демута
Ранее Зверев выступил на Уимблдоне-2026, где впервые в карьере дошёл до финала травяного «Шлема». Там Александр со счётом 7:6 (9:7), 6:7 (2:7), 3:6, 4:6 проиграл первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру.
Уимблдон (м). Финал
12 июля 2026, воскресенье. 18:10 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|6
|6
|
|6 2
|3
|4
3
Александр Зверев
А. Зверев
Комментарии
- 15 июля 2026
-
10:50
-
10:50
-
10:33
-
10:16
-
09:36
-
09:32
-
09:31
-
09:27
-
09:22
-
01:00
-
00:52
-
00:39
-
00:32
-
00:08
- 14 июля 2026
-
23:51
-
23:42
-
23:35
-
22:50
-
22:37
-
22:27
-
22:07
-
21:16
-
20:44
-
20:42
-
20:15
-
19:54
-
19:46
-
19:24
-
19:09
-
18:53
-
18:44
-
18:40
-
18:17
-
17:54
-
17:51