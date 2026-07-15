«Сейчас преобладает равенство». Энди Роддик — о лидерах в женском теннисе

Чемпион US Open — 2003, бывшая первая ракетка мира американский теннисист, а ныне эксперт Энди Роддик считает, что сейчас в женском теннисе достигнуто «равенство».

«Что касается женщин, я думаю, что сейчас преобладает равенство. Особенно в случае с Ариной Соболенко, которая внезапно выбыла из нескольких турниров «Большого шлема» на ранней стадии. Если посмотреть в будущее, то победа Линды Носковой – это великолепное выступление, но я не думаю, что это выступление затмевает дискуссию о равенстве сил.

Не думаю, что кто-то говорит: «Я явная фаворитка Открытого чемпионата США». Вы говорите о Кори Гауфф, о том, что она, Соболенко, Елена Рыбакина и Ига Швёнтек смотрят в будущее, и у трёх, четырёх, пяти лучших теннисисток мира нет большого импульса, когда мы с нетерпением ждём US Open.

Наоми Осака отлично показала себя на отдельных этапах этого турнира; она по-прежнему в числе претенденток на победу. Но мне кажется, что группа изменилась: если раньше было всего два человека, с Игой и Соболенко, потом Кори и Рыбакина присоединились, а теперь где‑то ещё шесть человек присоединились к беседе. Это весело!» — приводит слова Роддика Tennis Head со ссылкой на эфир его подкаста Served with Andy Roddick.