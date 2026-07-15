«Пушкарёва проявила несгибаемый характер». Петрова — о финале юниорского Уимблдона

Бывшая третья ракетка мира российская теннисистка Надежда Петрова прокомментировала победу россиянки Анны Пушкарёвой в финале юниорского Уимблдона-2026.

«Это очень важная победа. В этом году наши девушки успешно выступают на юниорских турнирах «Большого шлема». Всё началось с Australian Open, где до финала дошла Екатерина Тупицына. На «Ролан Гаррос» первенствовала Алиса Октябрёва, а теперь на Уимблдоне победила Пушкарёва. Это говорит о том, что наш женский теннис развивается, системная работа приносит плоды, зажигаются новые звёзды. Значит, несмотря на все нынешние сложности, мы движемся в верном направлении», — приводит слова Петровой пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).

Также экс-теннисистка предположила, какие черты характера помогли Пушкарёвой достичь высокого результата.

«Она боролась, выкладывалась по максимуму и старалась показывать свой лучший теннис в каждом матче, двигаясь шаг за шагом. Порой именно турниры, где нет груза ответственности, приносят такие приятные сюрпризы. А дойдя до финала, Пушкарёвой ничего не оставалось, кроме как включить наш знаменитый несгибаемый характер и волю к победе, что и принесло ей успех», — отметила Петрова.