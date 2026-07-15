Турсунов: целеустремлённость и задача быть номером один – мужчинам это всё-таки ближе

Бывшая 20-я ракетка мира российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов высказался о конкурентоспособности мужчин и женщин.

– Удивительно, но нет. В шахматах есть разделение на женскую и открытую категории. Женщины свободно могут соревноваться с мужчинами, но когда заявляются на крупные турниры – всё равно проигрывают.

– Возможно, играет свою роль ещё тот момент, что мужчины более конкурентны от природы. В них есть этот драйв — нам нравится конкурировать, у нас тестостерон не зря бьёт ключом.

– При этом ведь сказывается и спарринг-партнёрство: если ты постоянно играешь против топов среди мужчин – это позволяет держать и свой высокий уровень. Больше спаррингов с мужчинами – больше равенства.

– Я не эксперт в шахматах, может быть, женщинам и правда реже дают спарринговаться с сильными мужчинами, но я не думаю на самом деле, что это главная причина. Целеустремлённость и задача быть номером один – мужчинам это всё-таки ближе. Это в нашей натуре.

Не знаю, какие могут быть объективные параметры, но как минимум размер бицепса и скорость бега стометровки на результат влиять не будет. А в теннисе будет. Надо изучать какие есть причины, возможно, идёт некая сегрегация.

– Как таковой сегрегации нет – нюанс скорее в том, что девушки в основном варятся в своей среде и играют с мужчинами ситуативно, в то время как мужчины постоянно держат себя в тонусе за счёт высокой конкуренции. Это же и на теннис можно повернуть?

– С этой точки зрения – согласен. В теннисе это имеет очень большое влияние — то, с кем ты тренируешься и насколько ты выходишь из зоны комфорта во время тренировочного процесса. Нужно играть с тем, кто намного сильнее – это всегда выход из привычной колеи. А сидеть в комфорте не стоит – это прямой путь к стагнации, а следом и деградации, — сказал Турсунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.