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Петрова сравнила спортсменов, тренирующихся в России и за границей

Петрова сравнила спортсменов, тренирующихся в России и за границей
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Бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова оценила уровень российских спортсменов, тренирующихся на родине, приведя в качестве примера опыт победительницы юниорского Уимблдона Анны Пушкарёвой.

Уимблдон — девушки. Финал
11 июля 2026, суббота. 15:35 МСК
Синьжань Сунь
Китай
Синьжань Сунь
С. Сунь
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		3 4
5 		6 6
         
Анна Пушкарёва
Россия
Анна Пушкарёва
А. Пушкарёва

«Меня особенно радует, что есть такие спортсменки, как Пушкарёва, которые выросли именно в России. Они не уезжали из страны, чтобы заиграть где-то ещё, а прошли весь путь здесь. То есть совсем не обязательно отправляться за рубеж в юном возрасте — высоких результатов можно добиться, тренируясь дома», — приводит слова Петровой пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).

Анна Пушкарёва стала первой за 10 лет чемпионкой юниорского Уимблдона из России. В финале турнира в Лондоне в 2026 году она за 2 часа 24 минуты одолела китаянку Синьжань Сунь со счётом 5:7, 6:3, 6:4.

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