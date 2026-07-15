Петрова сравнила спортсменов, тренирующихся в России и за границей

Бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова оценила уровень российских спортсменов, тренирующихся на родине, приведя в качестве примера опыт победительницы юниорского Уимблдона Анны Пушкарёвой.
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«Меня особенно радует, что есть такие спортсменки, как Пушкарёва, которые выросли именно в России. Они не уезжали из страны, чтобы заиграть где-то ещё, а прошли весь путь здесь. То есть совсем не обязательно отправляться за рубеж в юном возрасте — высоких результатов можно добиться, тренируясь дома», — приводит слова Петровой пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).
Анна Пушкарёва стала первой за 10 лет чемпионкой юниорского Уимблдона из России. В финале турнира в Лондоне в 2026 году она за 2 часа 24 минуты одолела китаянку Синьжань Сунь со счётом 5:7, 6:3, 6:4.
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