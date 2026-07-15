«Кто-то уже и распять на кресте успел за мои подходы». Турсунов — о работе в WTA-туре

Бывшая 20-я ракетка мира российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов рассказал о работе тренером в WTA-туре.

– Как тренер вы много работали, в том числе и с женщинами из топа WTA. Вы меняли подход при работе, учитывали женскую психологию? Все считают, что женский теннис куда менее логичен и гораздо более непредсказуем.

– Соглашусь, у девушек такое случается чаще, когда 6:0 взяли сет и 0:6 отдали следующий. Такого, чтобы попасть в десятку и провалиться через один старт – такого у мужчин тоже куда меньше наблюдается. Больше стабильности, как правило.

Тут много факторов: есть научные причины, по которым женщины более эмоциональны — это и гормоны, которые иначе немного работают, так что это не какие-то предубеждения и фантазии. Но я не сильно подстраивался именно под женщин. Я сам по себе достаточно гибок, несмотря на то, что меня часто называют гиперстрогим и требовательным. Кто-то уже и распять на кресте успел за мои подходы в работе, но я строг и требователен именно в решении задач.

Я не бью никого палкой и не унижаю. Но если человек что-то не доделывает — мне неважно, мужчина это или женщина, я стараюсь деликатно донести сначала, а если и так не доходит, то действую прямолинейно. Очень многие тренеры даже не пытаются, а сразу говорят: «Это девочка, пусть истерит. Это норма». Я же считаю иначе, — сказал Турсунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.