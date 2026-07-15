Роддик — о выступлении американцев на Уимблдоне: всё получилось не так, как ожидалось

Чемпион US Open — 2003, бывшая первая ракетка мира американский теннисист, а ныне эксперт Энди Роддик поделился своими размышлениями о неудачном выступлении своих соотечественников на Уимблдоне-2026.

«Следующий этап — это разочарование, в полуфинал не вышли американские мужчины. Если вы слышали нашу жеребьёвку в начале турнира, я был почти уверен, что мы увидим одного в финале.

Бен Шелтон играл великолепно, но проиграл участнику квалификации Отто Виртанену, занимающему 150-е место в мировом рейтинге. В этом случае, когда ты занимаешь четвёртое или пятое место в мировом рейтинге, проигрываешь матч, нужно посмотреть на себя в зеркало. Думаю, тогда не хватало способности распознавать закономерности, были какие-то странные укороченные удары и ошибки в принятии решений.

У Бена огромный потенциал, он никогда раньше не выезжал за границу, пока не поехал в Австралию и не дошёл до четвертьфинала, полуфинала или чего-то подобного. Он не из тех парней, которые играли в юниорских турнирах с 11 лет. Я, конечно, снисходительно отношусь к этому, но для него это, безусловно, разочарование.

Фрэнсис проиграл Александру Бублику, когда у него было миллион сетболов. Тейлор упал. Надеюсь, с его коленом всё в порядке. Думаю, это отчасти стало проблемой в бою против Александра Зверева, но нет никакой гарантии, что он всё равно выиграет тот матч против Зверева.

Думаю, я был полон энтузиазма, и это вполне оправдано, ведь они так хорошо играли до этого. Я сказал, что впервые посмотрел на жеребьёвку и предположил, что в финале, скорее всего, будет американский теннисист, хотя и не обязательно, но всё же вероятно. Но всё получилось не совсем так, как ожидалось», — приводит слова Роддика Tennis Head со ссылкой на эфир его подкаста Served with Andy Roddick.