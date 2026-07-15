Рафаэль Ходар посетил победный матч Испании над Францией в полуфинале ЧМ-2026

25-я ракетка мира 19-летний испанский теннисист Рафаэль Ходар посетил полуфинальный матч чемпионата мира – 2026 по футболу, в котором сборная Испании со счётом 2:0 обыграла команду Франции. Встреча состоялась на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, США).

Фото: из личного архива Рафаэля Ходара

В финале нынешнего мирового первенства сборная Испании сыграет с победителем противостояния национальных команд Аргентины и Англии. Их матч пройдёт сегодня, 15 июля, в 22:00 мск.

Чемпионат мира 2026 года проходит на территории США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля. Финальный матч состоится в Ист-Ратерфорде, США. Действующим обладателем титула является сборная Аргентины.