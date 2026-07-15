Дмитрий Турсунов: условия для всех одинаковые — те же мячи, те же корты, те же ракетки

Бывшая 20-я ракетка мира российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов рассказал, каких принципов придерживается в работе с женщинами и мужчинами.

– Для вас спортсмен — в первую очередь спортсмен? Оправданий быть не может?

– Конечно. Если ты занимаешься спортом, не можешь всё время говорить: «Не могу работать, потому что я брюнетка, блондинка, мужчина, девушка». Условия для всех одинаковые — те же мячи, те же корты, те же ракетки.

И требовать от себя меньше, делать скидку на пол, раз перед тобой девушка, то меньше требований к ней предъявлять, а ей самой к себе меньше требований предъявлять — на мой взгляд, неправильно.

В этом смысле меня могут описывать как строгого специалиста, потому что я редко кому даю спуску. Не люблю врать человеку, не люблю говорить, что не соответствует действительности. Это моя ответственность. Если меня взяли как тренера, то меня приглашают не только для того чтобы хвалить и гладить по головке, а чтобы развивать и помогать достигать результатов. И если я вижу, что что-то мешает достижению результатов, это озвучиваю. Дальше уже ответственность спортсмена, неважно — спортсменки или спортсмена, пол в данном вопросе вторичен.

– Это же и есть настоящее равенство полов, разве нет?

– Разумеется. Понимаю, если ты девушка, ты не можешь бежать так же быстро или выпрыгивать так же высоко, как мужчина, но стараться достигать своего потолка, быть выше своего максимума — это обязанность любого спортсмена, который хочет высоких результатов, — сказал Турсунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.