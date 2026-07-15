«Сломанная ракетка — это не псих». Бублик — об эмоциональности на корте

Казахстанский теннисист Александр Бублик прокомментировал своё эмоциональное поведение во время матчей.

«Я не так часто психую, просто это всё попадает (в интернет, соцсети). Считаю, что на корте я срываюсь редко. Давайте так, сломанная ракетка — это не псих. Это нормальная реакция человека, который устал. Какие-то нехорошие слова — это уже психи», — приводит слова Бублика Sport 24.

Кроме того, Бублик ответил на вопрос, сможет ли он дать «мастер-класс по ломанию ракеток».

«У нас такое уже было. Один бренд хотел сделать челлендж. Я сломал на камеру несколько ракеток, но это было настолько неестественно, что мы решили это никуда не выкладывать. Потому что в этом не было души. В поломке ракетки должна быть душа», — добавил Бублик.