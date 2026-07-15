«Хочу идти дальше с уверенностью». Циципас — о победе над Бусе в Гштааде

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 85-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас высказался о победе над представителем Перу Игнасио Бусе в первом круге турнира ATP-250 в Гштааде (Швейцария). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4.

«Отличный теннис с моей стороны. Я особенно доволен своей подачей. А первый удар после подачи сегодня был просто огонь… Хочу опираться на эту победу и идти дальше с уверенностью и решимостью в следующем матче», — приводит слова Циципаса пресс-служба ATP.

Стефанос Циципас прервал серию из пяти поражений от соперников из топ-50. Во втором круге соревнований он встретится с Жеромом Кимом из Швейцарии.