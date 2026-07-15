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«Её не стоит сравнивать с Миррой Андреевой». Чесноков — о перспективах Анны Пушкарёвой

«Её не стоит сравнивать с Миррой Андреевой». Чесноков — о перспективах Анны Пушкарёвой
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Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков объяснил, почему считает некорректными сравнения между россиянками Анной Пушкарёвой и Миррой Андреевой.

«Я думаю, у Пушкарёвой есть все данные, чтобы хорошо заиграть на взрослом уровне. Её не стоит сравнивать с Миррой Андреевой, потому что Мирра в её годы уже была близка к десятке мирового рейтинга, она начала обыгрывать взрослых уже в 15 лет. Тем не менее Пушкарёва здорово подаёт, хорошо двигается, владеет элементами и уже сейчас показывает довольно зрелый теннис», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Ранее Пушкарёва стала чемпионкой юниорского Уимблдона-2026. В финальном поединке она оказалась сильнее Синьжань Сунь из Китая со счётом 5:7, 6:3, 6:4. Анна впервые в карьере победила в финале юниорского мэйджора.

Уимблдон — девушки. Финал
11 июля 2026, суббота. 15:35 МСК
Синьжань Сунь
Китай
Синьжань Сунь
С. Сунь
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		3 4
5 		6 6
         
Анна Пушкарёва
Россия
Анна Пушкарёва
А. Пушкарёва
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Новости. Теннис
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