«Её не стоит сравнивать с Миррой Андреевой». Чесноков — о перспективах Анны Пушкарёвой

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков объяснил, почему считает некорректными сравнения между россиянками Анной Пушкарёвой и Миррой Андреевой.
«Я думаю, у Пушкарёвой есть все данные, чтобы хорошо заиграть на взрослом уровне. Её не стоит сравнивать с Миррой Андреевой, потому что Мирра в её годы уже была близка к десятке мирового рейтинга, она начала обыгрывать взрослых уже в 15 лет. Тем не менее Пушкарёва здорово подаёт, хорошо двигается, владеет элементами и уже сейчас показывает довольно зрелый теннис», — приводит слова Чеснокова ТАСС.
Ранее Пушкарёва стала чемпионкой юниорского Уимблдона-2026. В финальном поединке она оказалась сильнее Синьжань Сунь из Китая со счётом 5:7, 6:3, 6:4. Анна впервые в карьере победила в финале юниорского мэйджора.
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