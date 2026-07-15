«Её не стоит сравнивать с Миррой Андреевой». Чесноков — о перспективах Анны Пушкарёвой

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков объяснил, почему считает некорректными сравнения между россиянками Анной Пушкарёвой и Миррой Андреевой.

«Я думаю, у Пушкарёвой есть все данные, чтобы хорошо заиграть на взрослом уровне. Её не стоит сравнивать с Миррой Андреевой, потому что Мирра в её годы уже была близка к десятке мирового рейтинга, она начала обыгрывать взрослых уже в 15 лет. Тем не менее Пушкарёва здорово подаёт, хорошо двигается, владеет элементами и уже сейчас показывает довольно зрелый теннис», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Ранее Пушкарёва стала чемпионкой юниорского Уимблдона-2026. В финальном поединке она оказалась сильнее Синьжань Сунь из Китая со счётом 5:7, 6:3, 6:4. Анна впервые в карьере победила в финале юниорского мэйджора.