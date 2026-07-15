«Новое поколение уже здесь». Ходар сыграет за сборную Европы на Кубке Лэйвера — 2026

25-я ракетка мира 19-летний испанский теннисист Рафаэль Ходар вошёл в состав участников крупного выставочного турнира — Кубок Лэйвера — 2026. Он сыграет за сборную Европы.

«Новое поколение уже здесь. Прорывной год Рафаэля Ходара привёл его на Кубок Лэйвера в Лондоне. Стремительно прогрессирующий испанец готовится к своему дебюту за сборную Европы», — говорится в заявлении турнира.

За сборную Европы на Кубке Лэйвера — 2026 также выступят вторая ракетка мира немец Александр Зверев, третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас, итальянец Флавио Коболли и чех Якуб Меншик. Капитаном команды, в которой осталось одно вакантное место, является Янник Ноа.

«Рафаэль провёл выдающийся сезон и по праву заслужил этот шанс. Он один из самых ярких молодых талантов в нашем виде спорта, который уже доказал, что достоин выступать на самых престижных аренах. Больше всего мне импонирует то, как он борется. Он привнесёт в сборную Европы энергию, уверенность и настоящий спортивный азарт, и я с нетерпением жду возможности поприветствовать его в нашей команде», — приводит слова Ноа пресс-служба турнира.

В 2026 году Кубок Лэйвера вернётся в Лондон и на арену The O2, где в 2022 году Роджер Федерер сыграл свой последний матч в карьере. Соревнования пройдут с 25 по 27 сентября.